Inter-Sommer, Bayern blocca tutto. Giallo clausola: è scaduta? Profilo esperto, ora 4 nomi

C'è da registrare una grossa frenata nell'affare tra Inter e Bayern Monaco per il trasferimento in nerazzurro di Yann Sommer. Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, infatti, il Bayern, a causa dei problemi riscontrati con il Valencia nella trattativa per Mamardashvili, avrebbe fermato la cessione dello svizzero. Tra l'altro, scrive la rosea, c'è il giallo clausola rescissoria da 6 milioni di euro che potrebbe liberare il calciatore: per il club tedesco è scaduta, non per l'entourage di Sommer, che comunque spinge per arrivare a Milano.