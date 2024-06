Sommer: “Martinez? Normale che l’Inter prenda un nuovo portiere. Se sarò il titolare? Sì”

A pochi minuti dal fischio d'inizio di Italia-Svizzera, Yann Sommer ha parlato ai microfoni di Rai Sport. Queste le parole del portiere nerazzurro: "L'Italia è una squadra molto forte con tanta qualità. Quello che è successo due anni fa non conta più. In quel momento era una situazione importante per noi, ma questa è un'altra gara. Dovremo difenderci bene ed essere coraggiosi, così possiamo faremo una buona prestazione".