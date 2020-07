Inter, nome a sorpresa in mezzo: scambio con Mourinho? Lo Special One vuole uno tra…

C’è un nome nuovo sulla lista di Marotta e Ausilio per il centrocampo dell’Inter in vista della prossima stagione. Alla luce delle difficoltà per arrivare a Kanté, con il Chelsea che spara alto nonostante i problemi fisici che hanno fermato il francese da quando in panchina c’è Lampard, il club nerazzurro sta valutando il profilo di Tanguy Ndombele. Il calciatore transalpino, in forza al Tottenham, potrebbe essere la soluzione ideale per rinforzare la linea mediana.

Come riferisce Tuttosport, la dirigenza dell’Inter è sulle tracce di Ndombele già dai tempi del Lione, prima del suo passaggio – avvenuto la scorsa estate – al Tottenham per 62 milioni di euro. A Londra, però, non è andata come sperava e dopo l’addio di Pochettino non c’è feeling con José Mourinho. Ora gli Spurs pensano a uno scambio con i nerazzurri: allo Special One piacerebbe portare alla sua corte uno tra Milan Skriniar, che piace anche ai due club del Manchester United, e Marcelo Brozovic.