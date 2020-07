Repubblica: “Inter, occhi su Kanté e su un top dello United. E il cash di Lautaro serve per…”

Ancora sei giornate al termine del campionato, ma l’Inter è già proiettata al futuro ed è al lavoro per garantire ad Antonio Conte i rinforzi giusti per lottare per vincere. Repubblica fa il punto sul mercato nerazzurro, elencando tutti i nomi sul taccuino del club di viale della Liberazione: “Dopo l’arrivo di Hakimi, l’ultimo giovane talento che i nerazzurri inseguono è Sandro Tonali. Poi basta, l’allenatore è stato chiaro: vuole giocatori pronti, d’esperienza. Possibilmente che abbiano vinto e che possano farlo di nuovo. I nomi sulla lista sono sempre quelli: Emerson Palmieri del Chelsea (trattativa avviata e messa in stand-by), Edin Dzeko, Arturo Vidal, Armando Izzo e Jan Vertonghen. E occhi puntati anche su Kanté, mediano del Leicester di Ranieri nel frattempo transitato ai Blues.

Possibili nuove entrate compensate da probabili addii. Milan Skriniar, che nella difesa a tre ha qualche difficoltà, piace al City di Pep Guardiola. Matias Vecino da tempo sogna la Premier League. Moses non dovrebbe essere riscattato, così come Biraghi. E resta apertissimo il capitolo Lautaro, con il Barcellona pronto a fare la sua offerta, con tutta calma. La convinzione dei quotidiani sportivi catalani è che i blaugrana vogliano inserire nella trattativa l’esterno sinistro 23enne Junior Firpo. I soldi della vendita di Lautaro (almeno 70 milioni cash, oltre alle contropartite) permetterebbero all’Inter di sognare. I nerazzurri potrebbero chiedere in prestito allo stesso Barcellona Griezmann. Oppure potrebbero aprire una trattativa con la Roma per riportare alla Pinetina Zaniolo. Infine, un giocatore che l’Inter tiene d’occhio è il forte, e costosissimo, Anthony Martial del Manchester United“.