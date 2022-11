CL, sorteggi ottavi: un algoritmo calcola l’avversaria dell’Inter più probabile

In attesa di capire quale sarà la vera avversaria, un algoritmo ha calcolato quale potrebbe essere - e si tratta del calcolo delle probabilità - la prossima rivale da affrontare per Inzaghi e i suoi. Il calcolo tiene conto dei paletti fissati per la composizione dei sorteggi: non si possono incontrare squadre dalla stessa nazionalità o squadre che si sono affrontate già ai gironi di Champions. Ad esempio, la squadra di Inzaghi quindi non potrà affrontare nel prossimo turno della CL il Bayern e il Napoli tra le prime classificate: i tedeschi sono stati rivali dei nerazzurri nei gironi e la squadra di Spalletti non può essere una rivale perché arriva dall'Italia. Inserendo quindi i dati e i paletti in un pc, attraverso un algoritmo, possono essere stabilite le squadre che si potranno incrociare con più probabilità.