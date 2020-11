Inter, sospiro di sollievo: Gagliardini e Radu negativi al tampone, subito a Bergamo

L’Inter recupera un po’ di ottimismo in vista della trasferta di Bergamo. Ionut Radu e Roberto Gagliardini, che ieri avevano avuto un responso dubbio al tampone per il Covid, sono invece risultati negativi questa mattina. Lo riferisce Sky Sport. I due hanno già raggiunto l’Inter nel ritiro di Bergamo e saranno quindi a disposizione per la partita di oggi contro la squadra di Gasperini.

Ieri Conte aveva definito “qualcosa di clamoroso” il caso della ripositivizzazione degli atleti, un contrattempo che sicuramente non ha facilitato la preparazione della partita per la squadra nerazzurra.