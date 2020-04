Calcio, Spadafora duro: “Ma quale accordo. Qualche presidente non ha capito che…”

“Ringrazio il presidente della Figc Gravina che ha smentito illazioni che ieri qualcuno della Lega di serie A aveva detto circa un accordo sulla data di ripresa del campionato. Niente di più falso, evidentemente e’ il solito vizietto di qualche presidente di serie A, ma penso davvero di pochi, che non perde il vizio di mettere in giro menzogne e falsità per cercare di fare pressioni sul Governo. Lo dico ancora una volta a questi presidenti che non hanno capito che l’aria e’ cambiata, non e’ quella di un tempo e questi metodi non funzionano”.

Lo ha dichiarato il ministro per le politiche giovanili e lo sport Vincenzo Spadafora attraverso un video su facebook.

“La prudenza che stiamo avendo nel mondo del calcio è ciò che lascia una spazio alla ripartenza. L’alternativa è fare come ha fatto la Francia che ha chiuso il calcio. Noi stiamo tenendo la via aperta, ma tutto dipenderà da come andranno le cose dal 4 maggio”.