Ripresa campionato, il tempo stringe: scintille Lotito-Marotta, c’è una manovra?

Ieri in casa Lazio hanno parlato in tanti, a partire dal ds Tare che ha chiesto in maniera esplicita a Juventus e Inter di prendere una posizione. Secondo il ds non ci sarebbe la volontà da parte di questi club di riprendere il campionato. La Juventus, che non ha ancora fatto rientrare i giocatori stranieri, non appare così desiderosa di tornare in campo. L’Inter, sempre secondo il Messaggero, avrebbe addirittura lavorato ai fianchi dei tecnici per dare ascolto a Conte, che non vorrebbe giocare. Scintille ieri tra Marotta e Lotito. “Quello che emerge dal pensiero dell’ambiente Lazio è che Marotta pare stia manovrando a frenare la ripresa della serie A e la Juventus, ritardando il ritorno degli stranieri, stia mandando messaggio per la non ripresa. Da qui il motivo della parole di Tare”, scrive Emiliano Bernardini.