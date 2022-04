Spezia-Inter, nuova chance per Correa e Dimarco. Riposano 2 big, esordio Gosens

Il tecnico dell'Inter Inzaghi sembra voler confermare Dimarco al posto del diffidato Bastoni, prima da titolare per l'ex Atalanta

Ultime valutazione da parte del tecnico dell'Inter Inzaghi in vista della sfida in trasferta di domani in casa dello Spezia. Gara in programma alle ore 19. L'allenatore terrà conto dei vari diffidati e anche del ritorno della semifinale contro il Milan di Coppa Italia. Per questo in difesa dovrebbero esserci D'Ambrosio, Skriniar e Dimarco, al posto del diffidato Bastoni. De Vrij sarà in panchina, ma non dovrebbe partire dall'inizio.