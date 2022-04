Spezia-Inter, le formazioni UFFICIALI: torna Bastoni dal 1′. Sorpresa in avanti

Le scelte di Simone Inzaghi e dell'ex nerazzurro Thiago Motta per l'anticipo di questo turno di campionato

C'è lo Spezia dell'ex Thiago Motta sul cammino dell'Inter nel turno di campionato a ridosso della Pasqua. Nel primo anticipo di giornata, prima di Milan-Genoa, i nerazzurri in trasferta cercano la terza vittoria di fila per mettere pressione ai rossoneri di Pioli. Una gara insidiosa, da non sottovalutare per nulla, contro una squadra che gioca un ottimo calcio e che cerca ancora punti per allontanarsi dalla zona retrocessione.