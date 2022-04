FCIN1908 – Spezia-Inter, le ultime: Inzaghi ha sciolto il dubbio in difesa

L'aggiornamento sulla formazione che il tecnico nerazzurro manderà in campo nella trasferta di questa sera

Meno di due ore al calcio d'inizio di Spezia-Inter e poco meno ancora all'annuncio delle formazioni ufficiali. Dal ritiro nerazzurro emerge un aggiornamento sull'undici che Simone Inzaghi manderà in campo al Picco: stando a quanto raccolto da Fcinter1908.it, infatti, in difesa ci sarà Alessandro Bastoni. L'ex Atalanta era in ballottaggio con Federico Dimarco, già schierato titolare contro l'Hellas Verona, a causa della diffida che - in caso di ammonizione - gli farebbe saltare la gara con la Roma.