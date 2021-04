Spezia-Inter, probabili formazioni: Conte va sul sicuro, ballottaggio Lautaro-Sanchez

Il tecnico dell'Inter schiera Perisic a sinistra e non risparmia nessuno dei titolari per il turno infrasettimanale

Alle 20.45 scenderà di nuovo in campo l'Inter, dopo il pareggio di domenica sera contro il Napoli. La squadra di Conte sarà ospite dello Spezia e vuole riprendere il cammino verso l'obiettivo scudetto. Il tecnico dei nerazzurri non guarda alle prossime sfide e non farà turnover questa sera.

Nell'Inter che scenderà in campo stasera contro lo Spezia ci sarà il ritorno nell'undici titolare di Ivan Perisic. Il croato si riprende la fascia sinistra dopo l'affaticamento che lo aveva tenuto ai box. Non ci saranno altri cambi per i nerazzurri, Conte punta sui titolari con Hakimi a destra, Barella, Brozovic ed Eriksen in mediana e Lukaku e Lautaro in attacco. Anche se Sanchez coltiva ancora qualche speranza.