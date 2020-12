Sponsor, la conferma: “Arriverà dall’Asia”. C’è di più: dai piani alti Inter dicono che…

Il grande lavoro di Steven Zhang in Cina ha portato i frutti sperati: l’Inter avrà presto un nuovo sponsor di maglia che andrà a sostituire quello attuale. Ne dà notizia Il Giorno, che nella sua edizione odierna spiega: “Le conferme ci sono: arriverà dall’Asia il nuovo sponsor di maglia dell’Inter al posto di Pirelli, che ha il contratto in scadenza. Del resto, pandemia a parte, il presidente Steven Zhang ha trascorso quasi tutto il 2020 in Cina, alla ricerca di nuovi investitori. Da ricordare che l’anno scorso l’Inter ha dovuto rinunciare ai 45 milioni di contratti con sponsor asiatici scaduti a giugno 2019, ma ha già attivato 14 nuove partnership e ha incassato 10 milioni dall’assicurazione per il rimborso dei biglietti.

Ma c’è di più: se durante la scorsa stagione il colosso di Nanchino si è limitato a convertire in conto capitale 70 milioni di vecchi finanziamenti in modo da riportare in territorio positivo il patrimonio netto della capogruppo Fc Internazionale, adesso potrebbe rendersi necessaria l’iniezione di “equity” fresco, cosa che non accade dal 2018: e la famiglia Zhang si è già resa disponibile. Di sicuro non aumenterà il debito, dopo il bond da 75 milioni di luglio (in aggiunta ai 300 di quello già in essere). Ora più che mai, si dice ai piani alti di Viale della Liberazione, il progetto del nuovo stadio di Inter e Milan sarà di importanza cruciale per il futuro dei club“, si legge.