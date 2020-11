Sponsor Inter, il colpo grosso sarà il nuovo Pirelli. Intanto firmati nuovi accordi per 8 mln

Il colpo grosso, si sa, deve essere il nuovo main sponsor. Malgrado l’Inter si trovi a trattare lo sponsor più importante nell’anno peggiore della storia recente, l’obiettivo resta ambizioso. Pirelli saluterà a giugno 2021, l’obiettivo di Suning è trovare uno sponsor che, come minimo, raddoppi gli 11 milioni fissi che garantisce il marchio di pneumatici attualmente.

Ma non si vive solamente di sponsor principali ovviamente.

Nei mesi scorsi, per esempio, è stato sottoscritto con Suning un accordo da 3 milioni per la trasmissione del canale tematico Inter Tv in Cina. Mentre da luglio sono entrate in vigore cinque nuove partnership per un valore annuo di 5 milioni. È chiaro che la vetrina della Champions fa la differenza, sottolinea la Gazzetta dello Sport. E non si può fallire sul palcoscenico più prestigioso.