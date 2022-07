Sportitalia insiste: “Skriniar, incontro PSG-Inter a Londra. Ancora Busardò, cifre e scenari”

Non si placano le voci sul futuro di Milan Skriniar. Sportitalia rilancia: domani a Londra ci sarà un incontro tra Inter e PSG. I nerazzurri saranno rappresentati dall'intermediario Busardò, che ha seguito a lungo la trattativa Bremer e che è già arrivato nella capitale inglese. In serata è arrivato a Londra anche Nasser Al-Khelaifi, proprietario del club francese. Bisogna ora capire se si riesce ad arrivare a una quadra: l'Inter chiede 70 milioni di euro, altrimenti si va a trattare per il rinnovo a cifre completamente diverse. Skriniar ha in testa il PSG, i soldi sono tanti, il doppio, l'offerta è di 7,5/8 milioni a stagione. L'Inter manda avanti l'intermediario, parlerà con il PSG per capire se Skriniar può essere ancora un obiettivo. L'idea Skriniar-PSG nasce 2 anni fa, su segnalazione dell'agente e intermediario Marcelo Simonian.