SI – Inter, previsto per domani un incontro con il PSG per Skriniar

Summit in vista tra Inter e PSG per Milan Skriniar. Come svelato da Sportitalia, "è previsto per domani un incontro tra il Psg e l’Inter per Milan Skriniar. Il difensore slovacco è stato per settimane oggetto di una trattativa serrata tra le parti: domani un nuovo aggiornamento, i nerazzurri non transigono dalla valutazione di 70 milioni", si legge.