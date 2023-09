Stadio a Rozzano, arriverà anche la metro? Le indiscrezioni sul progetto. Il sindaco…

Sempre su Calcio e Finanza è possibile trovare anche alcuni dettagli di quello che dovrebbe essere il progetto nerazzurro. Questo il focus: "Attorno all’impianto, da 70mila posti , potrebbero sorgere attività ricettive collaterali , come campi da basket e da calcetto, negozi e ristoranti . L’intero comparto sarebbe pensato come una Cittadella dello sport , capace di ospitare, oltre alle partite, servizi e iniziative per un target ampio e diversificato. Il primo nodo da sciogliere sarebbe quello della viabilità e dei trasporti" , con il sindaco che accarezza "anche l’ idea di una fermata della metropolitana a Rozzano , visto che attualmente la M2 si interrompe ad Assago".

Intanto, in città l'opinione pubblica si spacca. Un po' come quello che doveva essere il nuovo impianto in zona San Siro. "Come successo a Milano con il nuovo San Siro, progetto che è ancora in piedi sia per Inter che per il Milan, nelle prossime settimane si potrebbe attivare una movimentazione della cittadinanza per procedere con una raccolta firme contro la costruzione del nuovo impianto nerazzurro", si legge.