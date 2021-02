Stadio, nuovo stop: “Comune vuole sapere chi sarà proprietario dell’Inter. E Bc Partners…”

Fino a quando non sarà chiarito chi sarà il prossimo proprietario dell’Inter, la giunta non valuterà il “pubblico interesse”. Impossibile pensare di affidare un’area pubblica così strategica per un secolo e un progetto immobiliare che avrà bisogno di anni di cantieri, a un interlocutore ancora sconosciuto“, spiega il quotidiano.

“Lo scorso dicembre, il Comune ha chiesto ai club integrazioni allo studio di fattibilità a partire dagli approfondimenti sollecitati dall’aula sull’effettiva titolarità delle azioni — allora sembrava una richiesta diretta soprattutto al Milan e al fondo Elliott — delle società. I termini per le risposte sono scaduti lo scorso venerdì. In teoria, dopo un’analisi degli uffici tecnici, la giunta avrebbe dovuto esaminare la proposta a breve.

Ma in questi giorni scade l’esclusiva che il fondo BC Partners ha siglato con l’Inter per trattare una acquisizione delle quote. E il club, messo alle strette da una crisi di liquidità che ha provocato persino ritardi nei pagamenti degli stipendi dei giocatori, dovrà valutare l’eventuale offerta. In caso contrario, è tutto calciomercato finanziario con altri fondi che sarebbero pronti a farsi avanti. Ed è in questo quadro incerto che è partito il messaggio del Comune”.

