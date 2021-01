Inter, il possibile cambio di proprietà rallenta l’iter per lo stadio. “Il Comune pensa che…”

“Il possibile cambio di proprietà dell’Inter contribuisce a rallentare ulteriormente l’iter per la costruzione del nuovo stadio di Milano”. Apre così il focus di Tuttosport in merito al futuro del nuovo stadio di Inter e Milan. Era uno degli obiettivi futuri di Suning, ma l’eventuale approdo di BC Partners in nerazzurro potrebbe cambiare le cose: “Il Comune, che già era in attesa di ulteriore documentazione sulla composizione proprietaria di Inter e Milan, ora aspetta di capire se il club nerazzurro passerà di mano nelle prossime settimane. Se la prima questione stava a cuore soprattutto ad alcuni consiglieri comunali, il secondo tema interessa anche il sindaco Beppe Sala.

D’altronde è la stessa attività dell’Inter a risultare congelata in molti settori in attesa della fine della due diligence e dell’offerta di BC Partners. Lo è, ad esempio, la campagna di lancio del nuovo logo. A maggior ragione non è possibile prendere decisioni definitive in un ambito fondamentale come quello di un nuovo impianto prima che il fondo londinese chiarisca le sue intenzioni di acquisto. A Palazzo Marino la transizione nerazzurra viene considerata un’ulteriore motivazione per temporeggiare. La proprietà del Milan assiste a questa ulteriore frenata con crescente impazienza”, si legge.