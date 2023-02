Stadio, svolta epocale: il Milan lascia San Siro e va da solo. Ecco il piano dell’Inter

Il club rossonero avrebbe deciso di rompere gli indugi e di far partire un nuovo progetto in completa autonomia

Una notizia che, se confermata, rappresenterebbe una vera e propria svolta epocale: il Milan, secondo La Gazzetta dello Sport, avrebbe deciso di abbandonare San Siro e di costruirsi un nuovo stadio altrove e per conto proprio, con l'Inter che dovrebbe poi decidere cosa fare. Una decisione che appare inevitabile, anche alla luce dei continui rinvii e dei sempre maggiori ostacoli al progetto pensato in condivisione con i cugini nerazzurri : "La grande storia tra il Milan e San Siro è destinata a concludersi. Resteranno ricordi dolcissimi, incancellabili. Una nuova storia d'amore potrà iniziare solo così, in uno stadio altrettanto bello ma decisamente più funzionale, moderno, vivo. E senza l'Inter".

Le cause della separazione dall'Inter

"Lo stadio sarà una fonte primaria di ricavi, a maggior ragione se sarà un luogo esclusivo. Una casa tutta rossonera. Oltre all'idea romantica, c'è di nuovo una spiegazione economica: il Milan sta risalendo anche le classifiche del bilancio, oggi ha una proprietà solida e riconosciuta. Pronta a un investimento milionario per dotarsi di un nuovo impianto. Condizioni che la allontanano dall'Inter. Il fondo Oaktree gioca con Suning lo stesso ruolo che in passato Elliott aveva con Li Yonghong. È in attesa che il prestito venga restituito, altrimenti diventerà padrone delle quote. Il futuro è tutto da scrivere, c'è molta incertezza, mentre il Milan ha già tracciato chiaramente il proprio percorso, che a meno di grandi sorprese porterà altrove. Eccoci dunque arrivati al bivio e qui le strade si separeranno: Milan da una parte, Inter dall'altra".