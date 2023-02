Sala: “Stadio? Se c’è progetto in area alternativa, aspetto Inter e Milan. Dico…”

Beppe Sala , sindaco di Milano, ha partecipato a United for Ukraine e queste sono state le parole ai microfoni dei giornalisti, tra cui l'inviato di FCINTER1908 .IT: «Dobbiamo continuare come la città ha fatto dall'inizio l'Ucraina. Poi qui questa sera c'è un attenzione particolare a Sheva, lui è stato attivo fin dall'inizio. Con lui abbiamo realizzato cose importanti anche un centralino per rispondere in ucraino a chi stava arrivando. Il mondo dello sport vuole essere utile e dare un contributo ed è un piacere stare qui».

Ci rendiamo conto di come la Serie A debba evolversi perché altrimenti sarà faticoso per le squadre italiane far quadrare i conti. Primo su tutto il gap sui diritti tv tra la Premier e il campionato: grida vendetta. Naturale che le squadre pensino ad un nuovo stadio. Sul progetto su cui stiamo lavorando da tanto tempo il rispetto delle regole ha portato a lunghe discussioni ma stiamo andando avanti. Ora sento anche io dire che c'è un interesse per un'altra area di San Siro. A me va bene tutto purché si rimanga a Milano dovendo fare un nuovo stadio. Sono in attesa che uno dei due club o entrambi vengano a parlarmi ufficialmente se questa è un'ipotesi solida. Per me va bene tutto, l'importante è che si rimanga a Milano. Ho detto a Intere Milan che il problema non è solo la realizzazione dello stadio, ma la gestione. 60-70 vigili ogni volta dal Comune ad ogni partita. Se si andasse in altri comuni più piccoli, con 10 vigili in turno, diventerebbe difficile. Io sono di parte ma continuo a dire le squadre è che in un comune più piccolo si potrebbero avere grosse difficoltà. Alla sovraintendente chiederemo chiarezza, la incontrerò a breve, se non in settimana settimana prossima.