Cds – Stallo Nainggolan: Inter chiede 9, Cagliari vuole 0 e buonuscita. Il vantaggio sarebbe…

Nonostante l’ingresso in campo nel secondo tempo della sfida di sabato sera contro la Fiorentina, Radja Nainggolan non è ancora sicuro di rimanere all’Inter.

Il centrocampista belga rimane nella lista dei partenti, e la dirigenza nerazzurra ha incontrato nella giornata di ieri il suo agente per fare il punto della situazione. Il Cagliari sogna da tempo di riportarlo in Sardegna, ma non alle condizioni imposte questa volta dai vertici interisti, che questa volta trattano solamente sulla base di un trasferimento a titolo definitivo. Uno scoglio al momento insormontabile, come scrive il Corriere dello Sport. Nel frattempo, però, i due club continuano a trattare.

RICHIESTA INTER

“Nel capoluogo isolano non è stata accolta con grande favore l’ultima proposta dell’Inter, cioè 9 milioni di euro per acquistare a titolo definitivo l’intero cartellino del belga che arriverebbe subito in Sardegna per mettersi a disposizione. Il Cagliari, però, ha rispedito al mittente la proposta, ritenendo prezzo e formula non in linea con le possibilità e con le volontà della società di Tommaso Giulini“.

CONTROPROPOSTA

“Il patron ha rilanciato con una soluzione che ricalca la questione Godin, con la rescissione, più buonuscita, del contratto che lega Nainggolan all’Inter, per poi proporre al Ninja un accordo almeno biennale già discusso e approvato dal giocatore.

Il vantaggio per la società milanese sarebbe risparmiare gli oltre quattro milioni e mezzo di ingaggio che Nainggolan percepirebbe per questa e per la prossima stagione.

Nove milioni di euro oltre ai bonus legati ai risultati della squadra, che graverebbero sul bilancio nerazzurro e sui quali il Cagliari punta per cercare di riportarlo in Sardegna, facendo forza soprattutto sulla volontà del Ninja che si muoverebbe da Milano solo per tornare nel capoluogo sardo“.