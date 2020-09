Sky – Inter, è fatta per Godin al Cagliari: accordo sulla buonuscita. Presto sbloccato Vidal

Dopo giorni di lavoro intenso, è fatta per l’addio di Diego Godin dall’Inter. Secondo quanto riporta Gianluca Di Marzio, infatti, è stato trovato poco fa l’accordo sulla buonuscita da concedere al centrale, che firmerà un triennale con il Cagliari. “Presto, dunque, saranno firmati i documenti e l’uruguaiano comincerà la sua avventura in Sardegna. La sua cessione così potrà aprire le porte a Vidal: già da domani sono attesi nuovi contatti per arrivare al via libera definitivo per l’arrivo del centrocampista cileno“, scrive Di Marzio.