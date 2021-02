Stankovic: “Lo scudetto dipende solo dall’Inter. Il Milan degli ultimi 20 giorni…”

La Stella Rossa dell'ex Inter è stata eliminata dall'Europa League dai rossoneri con due pareggi tra andata e ritorno

C'è delusione, ma anche molto orgoglio nelle parole di Dejan Stankovic al termine di Milan-Stella Rossa. La squadra di Belgrado è uscita con due pareggi dall'Europa League, ma l'ex Inter è soddisfatto della doppia prova della squadra: "I miei ragazzi sono stati coraggiosi, bravi. C'erano le possibilità per qualificarci ma io non piango, anzi dire che sono molto orgoglioso è poco. Hanno dimostrato che possono fare grandi cose, sarò sempre al loro fianco, se lo meritano. Dicono che sono alla prima esperienza, ma io ho giocato a calcio per 25 anni, non a cricket".