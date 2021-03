Stellini: “Bravi soprattutto Eriksen e Sanchez. Obiettivo ancora lontano, ora…”

Stellini ha fatto i complimenti alla squadra, ma in particolar modo ai giocatori entrati nel secondo tempo. Eriksen e Sanchez si sono dimostrati decisivi.

Cristian Stellini ha parlato in conferenza stampa al termine di Torino-Inter , dopo la vittoria dei nerazzurri: "C'è voluta una grande reazione anche dai ragazzi entrati nel secondo tempo. Queste partite si sbloccano attraverso queste giocate di giocatori importanti. Noi li abbiamo. Sono stati bravi a stare mentalmente sempre in gara. Sanchez ed Eriksen? Ci sono giocatori che entrano e danno un contributo importante. Era successo con Lautaro, oggi con Ashley Young. Oggi loro due in particolare sono stati molto bravi. Uno per problemi fisici, ci aspettiamo molto quando entrano in partita. Non è facile neanche questo. A loro vanno i complimenti, sono stati decisivi anche oggi".

"L'obiettivo è ancora lontano, gli ostacoli tanti. Noi dobbiamo seguire l'entusiasmo che ti dà vincere otto partite di fila, ma trasformarlo sempre in energia positiva, livello di attenzione altro. Di partite così ce ne saranno altre, avversarci così ce ne saranno altri. Dovremo trovare tutte le volte la capacità di trovare una giocata vincente. Dobbiamo mantenere alta l'attenzione oltre che l'entusiasmo. Non ci ha sorpreso il Torino. Ci aspettavamo una partita complicata, queste partite le sblocchi sfruttando tutto quello che l'avversario ti lascia in campo. Poco. Potevamo fare qualcosa in più, però non possiamo pensare di essere sempre perfetti. Siamo stati dentro una gara piena di insidie, concentrati. Siamo stati bravi. Bravi i ragazzi a trovare due giocate vincenti come hanno fatto loro. Sappiamo che il Torino non deve stare in questa classifica, questa squadre sanno di non poter sbagliare e giocano con il coltello tra i denti. Ha anche dei valori importanti e oggi l'ha dimostrato", ha concluso il vice di Antonio Conte.