Stellini: “Bravi a reagire al gol del Torino. Adesso abbiamo un obiettivo, dobbiamo…”

Cristian Stellini ha parlato ai microfoni di Inter TV dopo la vittoria contro il Torino: "Nel primo tempo abbiamo fatto molta fatica ad esprimere la nostra qualità. Abbiamo giocato una partita cercando di impostare il nostro gioco e di creare delle difficoltà. Il Torino è stato molto bravo a chiuderci gli spazi. Nel secondo tempo c'è stato l'ingresso dei nostri calciatori magari anche più tecnici con più colpi da portare alla nostra squadra. Siamo stati bravi a trovarne due importanti. Uno sul calcio di rigore, l'altro con un ottimo cross e un grande gol di Lautaro. Questa vittoria? Valore importante perché riuscire a vincere tante partite consecutivamente adesso ha il peso doppio. Saranno tante le partite in cui l'avversario si chiuderà e non ci lascerà spazio, e tutte le volte dovremo essere bravi a trovare il colpo vincente come oggi. Non cambia nulla, lo cambia sempre la prestazione e il risultato. Giocando prima e vincendo lanci un messaggio importante e ora hai il vantaggio di aver già giocato la tua partita. A volte è importante il risultato importante. Dobbiamo concentrarci sulla partita, prima e dopo. Sono stati molto bravi i ragazzi, in partite così spendi tante energie. Non è semplice riuscire a reagire ad un gol a dieci minuti dalla fine. Sono stati bravi, soprattutto quelli che sono entrati a mantenere la calma e trovare il gol vincente. Adesso abbiamo un obiettivo importante. Abbiamo undici finali e dobbiamo giocarcele così".