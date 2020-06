Stellini: “Tante occasioni, non solo i due gol. Eriksen non è l’unico che fa fatica, Lautaro…”

Cristian Stellini ha risposto alle domande dei giornalisti in conferenza stampa: “Noi siamo molto soddisfatti del risultato e anche di come è venuto. Nonostante le difficoltà che abbiamo avuto subendo gol e alcune ripartenze che ci hanno messo in difficoltà. Siamo riusciti a ribaltare un risultato meritando. Abbiamo creato tante occasioni. Ci portiamo a casa questo risultato con la soddisfazione di chi ha una squadra che non molla, che lotta, che ha orgoglio. Questi sono valori importanti, i nostri ragazzi ci hanno dato soddisfazione stasera. Inter meno brillante? In questo momento abbiamo qualche carenza, abbiamo dovuto ruotare molti giocatori non per scelta tecnica. Avevamo due difensori che non giocavano da prima del lockdown. Il Parma ha fatto tanti punti ed è settima in classifica, ha valori e attaccanti molto forti. Gervinho e Kulusevski non si possono sottovalutare. Rimaniamo fiduciosi e soddisfatti. Sappiamo che dobbiamo migliorare. Sapevamo che avremo sofferto, ma abbiamo creato tanto. Lo sapevamo. Se prima del lockdown era un percorso a medio lungo termine oggi lo è ancora di più. Le difficoltà sono maggiori anche avendo inserito giocatori e cambiato modo di giocare. La classifica? Quando stai dietro dipende anche dagli altri. Noi dobbiamo fare il nostro campionato. Una alla volta e giocando con questa voglia. Siamo convinti di poterci togliere delle soddisfazioni. Eriksen non è l’unico che fa fatica. Non tutte le sere sono uguali. Bisogna stare in partita, lui lo deve fare come tutti quanti. Lavora molto bene è determinato e si applica. Non possiamo che essere felici. Due gol dei difensori? Abbiamo vinto due a uno ma le occasioni ci sono state anche per altri, non solo per i difensori. Potevamo sfruttarne altre con Gagliardini, Barella, Lukaku e Lautaro. Lautaro? Sta facendo buone gare, aiuta molto la squadra. Non vedo un problema in lui. Vedo un ragazzo super motivato che sta facendo quello che deve”.

(Inter TV)