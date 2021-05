Repubblica – Stipendi Inter: staff, squadra e dirigenti dicono no a Zhang: le ultime

Giocatori, allenatore, dirigenti e dipendenti dell'Inter non avrebbero accolto l'esortazione di Zhang a rinunciare a due mensilità

Mancato accordo. Secondo quanto riporta Repubblica, giocatori, allenatore, dirigenti e dipendenti dell'Inter non avrebbero accolto l'esortazione del presidente nerazzurro, Steven Zhang, a rinunciare a due mensilità dei compensi stabiliti per la stagione in corso. Si legge:

"Nessun accordo, né collettivo né individuale, sugli stipendi. Giocatori, allenatore, dirigenti e dipendenti dell’Inter non hanno accolto l’esortazione del presidente Steven Zhang a rinunciare a due mensilità dei compensi stabiliti per contratto per la stagione in corso. Il dialogo si è svolto senza scontri, ma tesserati e lavoratori dell’Inter hanno ribadito la volontà di esigere quanto spetta loro. Esclusa al momento anche l’ipotesi che le due mensilità siano spalmate sul prossimo bilancio".