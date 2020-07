Suarez: “Lautaro? Ha bisogno di gente esperta al suo fianco. Lui e Neymar? Niente impossibile”

Intervistato da Mundo Deportivo, l’attaccante del Barcellona Luis Suarez ha parlato anche di Lautaro Martinez e della possibilità che lasci l’Inter per i blaugrana:

Ti dà fastidio che si parli di lui così apertamente?

“No, al contrario. È un giocatore che ha giocato ad alto livello in Italia, una cosa che non è facile venire dall’Argentina. Se viene, saremo qui per aiutarlo. È un giovane giocatore che ha anche bisogno di avere persone esperte al suo fianco. Non è facile venire al Barça e giocare come se niente fosse. Bisogna imparare concetti diversi a cui non si è abituati. Io sono sempre lì per aiutare tutti i nuovi, che si tratti di un “9”, di un’ala o di qualsiasi altra cosa”.

Lo spogliatoio non ha nascosto che vorrebbe che Neymar tornasse. Non so se ci sarebbe spazio per tutti: Leo, Suárez, Griezmann, Lautaro, Neymar …

“Sì, il problema sarebbe per l’allenatore al momento di decidere, ma penso che tutti i grandi giocatori siano sempre i benvenuti e Ney, tutti sanno che tipo di giocatore è, sa dell’amore che questa squadra ha per lui, conosce l’amore che il tifoso e i nostri compagni di squadra hanno, è vero che la situazione che il mondo sta vivendo ora, non solo il calcio, lo rende complicato, ma nulla è impossibile nel calcio, perché accadono cose incredibili, quindi potrebbe anche verificarsi”.

Sei un caro amico di Messi, lo conosci meglio di chiunque altro. Lo vedi in una squadra diversa dal Barça?

“Non lo vedo in nessuna squadra diversa dal Barça. La decisione di Leo verrà presa pensando sempre al bene suo e della sua famiglia. A volte siamo tutti cattivi perché perdiamo e stiamo lasciando scappare una Liga e ci sono momenti in cui pensi a qualcosa di diverso, ma essendo suo amico, gli consiglierò sempre di rimanere dove si sente a suo agio e felice, e se è felice a Barcellona, rimane a Barcellona. Se ha bisogno di un cambiamento, saprà di cosa hai bisogno per lui e per il suo benessere”.