Suarez chiama Lautaro: “Un grandissimo, all’Inter a livelli straordinari. E se venisse…”

Intervistato da Sport.es, Luis Suarez parla di un probabile arrivo in blaugrana di Lautaro Martinez. L’attaccante elogia il Toro protagonista di un’ottima stagione all’Inter nonostante le recenti difficoltà: “È un grande giocatore. Sta giocando a un livello straordinario all’Inter. Non è facile arrivare in Italia dall’Argentina e dimostrare tutto ciò che ha fatto in un calcio complicato come quello italiano. È giovane e se dovesse venire al Barça cercheremo di aiutarlo, di farlo adattare e aiutarlo a sentirsi a proprio agio“.

(Sport.es)