"Questo anche perché nella stagione che verrà servirà una mezzala sinistra (e Sucic può pure fare il trequartista, regalando a Inzaghi una variabile tattica in più) dato che Henrikh Mkhitaryan a gennaio compirà 36 anni e, per evidenti ragioni anagrafiche, nell’ultima stagione in nerazzurro (il suo contratto scade nel 2026) andrà gestito. L’Inter ha pure la possibilità di ricomprare Giovanni Fabbian dal Bologna (per 12 milioni) però, ça va sans dire, riuscire a prendere Sucic a zero sarebbe un colpo straordinario anche in ottica di una possibile rivendita", aggiunge il quotidiano.