The Sun – Flop Cancelo, il City lo vende. Inter in pole ma veto su Lautaro Martinez

All’Inter ha già giocato, con Spalletti. Poi è stato ceduto alla Juventus. Da lì Cancelo è arrivato al Manchester City e oggi lo definisce un flop. E spiega: “Il 25enne ha giocato solo 600 minuti finora con la maglia del City in Premier. Non è riuscito a dimostrare quanto ci si aspettava da lui quando sono stati investiti tanti mln nello scambio con Danilo. E la squadra di Guardiola vorrebbe già mandarlo via“.

“Resta inteso – scrive ancora il Sun – che il suo ex club, l’Inter, e poi anche il Bayern Monaco, hanno mostrato interesse per lui come altri club europei. Ha fatto fatica a trovare una stabilità a Manchester e Walker è davanti a lui nel ruolo di terzino destro“.

Una fonte vicino al club inglese avrebbe dichiarato: “Ci sono già state molte voci secondo le quali può lasciare la squadra quando vuole. Finora non ha funzionato del tutto. Ha una famiglia giovane e diversi club europei lo stanno prendendo in considerazione“.

L’Inter, aggiunge ancora il quotidiano inglese, ci starebbe pensando ma non potrebbe arrivare a pagare la somma richiesta dal City: 50 mln di sterline (59-60 mln di euro). A Guardiola interesserebbe Lautaro Martinez, è nell’elenco degli attaccanti papabili come sostituti di Aguero, ma viene sottolineato come il club nerazzurro sia riluttante a cedere il giocatore argentino che ha una clausola rescissoria di 111 mln di euro.

(Fonte: The Sun)