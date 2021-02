CorSera – BC Partners rilancia. Suning, comunicazione cruciale per futuro immediato dell’Inter

Sono giorni potenzialmente cruciali per il futuro societario dell’Inter. Mentre ad Appiano Gentile la squadra di Antonio Conte prepara il ritorno della semifinale di Coppa Italia contro la Juventus, infatti, le trattative per il possibile passaggio di proprietà proseguono. E, secondo quanto riporta il Corriere della Sera, BC Partners, il fondo di private equity più avanti nei colloqui con Suning, potrebbe presto alzare l’iniziale offerta da 750 milioni di euro. Da Suning, intanto, arriva la comunicazione che rasserena un ambiente giustamente preoccupato per il futuro e per le scadenze imminenti. La proprietà cinese, infatti, ha ribadito che onorerà gli impegni per tutto il 2021. Scrive il Corriere della Sera:

Inter, Suning assicura: impegni onorati per tutto il 2021

“In settimana potrebbero pure esserci sviluppi sulle trattative tra Suning e Bc Partners, con un innalzamento della prima offerta di 750 milioni. La proprietà nerazzurra ribadisce che onorerà gli impegni per tutto il 2021 e l’intenzione è cercare un socio di minoranza. Anche il fondo americano Ares resta in corsa per entrare nel club“.

(Fonte: Corriere della Sera)