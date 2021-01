CorSera – Svolta Inter, a giorni offerta Bc Partners: entra un secondo fondo? Cifre e scenari

È stata una vigilia movimentata in casa Inter. La trattativa per la cessione del club, gli stipendi ancora non pagati e l’attesa del provvedimento del giudice sportivo su Conte. A proposito del tecnico, il Corriere della Sera sottolinea che le giornate di squalifica dovrebbero essere due. Conte stasera sarà in panchina, lo stop lo sconterà in campionato a partire dalla gara di sabato contro il Benevento.

La crisi di liquidità di Suning è testimoniata dal fatto che nel primo giorno di ritiro del Jiangsu, né calciatori stranieri e né il tecnico romeno, Cosmin Olaroiu, si sono presentati. La crisi di liquidità del colosso cinese “tocca, ma non destabilizza l’Inter che prova a far da sé. La società fa sapere che «ottempererà ai pagamenti previsti, nel pieno rispetto delle norme»“.

“Suning è in sofferenza, ma questo accelera la trattativa con Bc Partners. Il fondo dovrebbe presentare un’offerta agli Zhang ai primi di febbraio per la maggioranza del club. Ad affiancare Nikos Stathopoulos di Bc Partners è la Tifosy Ltd, società britannica di consulenza finanziaria, fondata da Fausto Zanetton, ex di Morgan Stanley, e dall’ex attaccante bianconero Gianluca Vialli. Suning ha fretta di chiudere, il che ridurrà le discussioni sul prezzo: 750 milioni per la totalità del club. Difficile che il fondo prenda tutto subito, per la quota di minoranza potrebbero intervenire gli americani del fondo Ares. Se Bc dovesse farcela in società entreranno, come fisiologico, uomini nuovi. Si rincorrono voci di un imminente addio dell’ad corporate Alessandro Antonello: allo stato si tratta di un’ipotesi prematura”.

(Corriere della Sera)