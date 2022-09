Sole 24 Ore – Suning, 20 mesi per ripagare Oaktree: la verità su mandato a GS e lo scenario

"C’è poi un secondo aspetto di rilievo, di natura tecnica: il prestito triennale da 275 milioni di euro concesso dal fondo statunitense Oaktree alla holding lussemburghese della famiglia Zhang che controlla l’Inter scadrà nel 2024. Cioè manca un anno e alcuni mesi (per la precisione 8 mesi). E’ abbastanza normale che, in ambito finanziario, si vada a studiare un’opzione di rimborso dello stesso prestito a distanza di circa un anno. Ecco perché Goldman Sachs sta cominciando a ri-lavorare sul dossier. Come rimborserà la famiglia Zhang il prestito? Difficile che riesca a far arrivare i soldi dalla Cina. Più facile che possa scegliere di vendere il club nerazzurro a un soggetto terzo in modo da ripagare (oltre che i debiti) anche parte degli investimenti effettuati nel passato dalla famiglia e da Suning. In caso contrario per l’Inter si attende un futuro simile a quello visto per il Milan con Elliott, con Oaktree che escuterà il pegno".