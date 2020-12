Sole 24 Ore: “Suning cerca risorse finanziarie per l’Inter. E circola un documento confidenziale”

“Il colosso cinese Suning cerca risorse finanziarie per l’Inter“. Apre così l’articolo del Sole 24 Ore, noto quotidiano economico, in merito alla situazione finanziaria del club nerazzurro. La proprietà cinese, infatti, stando a quanto risulta ai colleghi, starebbe monitorando il mercato per avere nuove risorse: “È da qualche settimana che tra gli investitori stranieri circola un «teaser», cioè una documentazione confidenziale di una decina di pagine, dove l’attenzione è focalizzata sulla squadra nerazzurra: un club iconico, come è scritto proprio sul «teaser». E dall’estero arriva l’indiscrezione, in base alla quale proprio Suning starebbe sondando il mercato finanziario per trovare nuovi capitali“, si legge.