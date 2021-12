Inter, Suning saldo al timone. La tempesta sembra passata, ma per crescere…

Dopo l'estate turbolenta, la proprietà dell'Inter guarda al futuro del club e alla ricerca di nuovi ricavi per crescere

Dopo la tempesta estiva, con l'addio di Conte le cessioni di Lukaku e Hakimi, l'Inter sembra essersi stabilizzata in campo e fuori. E Suning lavora ancora per incrementare i ricavi.

"Suning, dal canto suo, è saldo al timone. La proprietà cinese è stata decisiva per colmare il gap – utilizzando le parole di Antonio Conte – con le prime della classe in Serie A, prima di dover tirare il freno a mano a causa della pandemia e della stretta da parte del governo cinese. La ripresa è passata dal prestito di 275 milioni da parte di Oaktree, prima che la turbolenta estate – con le cessioni di Hakimi e Lukaku – desse ulteriore respiro", spiega Gazzetta.it.

"Non vanno dimenticate le nuove sponsorizzazioni (da Socios a Zytara), per un totale di circa 100 milioni spalmati sino al 2025. La tempesta sembra passata, anche se l’Inter è ancora nel pieno della fase di sostenibilità. Per questo i ricavi sono così importanti per crescere ancora", aggiunge il portale sportivo.