Cina, 6 banche in supporto di Suning: crediti per 1,3mld. “Usciremo dalle difficoltà”

A Nanchino è stato istituito il Joint Credit Committee di Suning Tesco. Al contempo, con l'obiettivo di aiutare Suning.com a uscire dalla crisi finanziaria, sei banche tra cui Bank of Jiangsu, Bank of Nanjing, Construction Bank, Industrial and Commercial Bank of China, Agricultural Bank of China e Bank of China hanno versato 10 miliardi di yuan (circa 1,3 miliardi di euro) di crediti a Suning.com per aiutare l'azienda a migliorare i propri servizi di vendita al dettaglio e le capacità della catena di approvvigionamento.