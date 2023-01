Supercoppa, le PROBABILI di Milan e Inter: Lautaro-Dzeko davanti, zero dubbi per Inzaghi

Domani sera Milan e Inter si affronteranno a Riad, in Arabia Saudita, per la Supercoppa. I due tecnici hanno parlato in mattinata nella consueta conferenza stampa della vigilia, si per Pioli che per Inzaghi non dovrebbero esserci grossi dubbi di formazione.Il tecnico nerazzurro conferma la coppia d'attacco Dzeko-Lautaro; a destra ci sarà Darmian e non Dumfries.