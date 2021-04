Fine della Superlega? 4 inglesi, Barcellona e Atletico pensano all’addio

Dopo il passo indietro del Chelsea, nel giro di pochi minuti sono arrivate indiscrezioni anche di altre defezioni

Chelsea, City ma non solo perché anche Manchester United e Arsenal, stando al Telegraph, sono destinate e intenzionate a lasciare la Superlega. In aggiunta, si segnalano anche i passi indietro dell'Atletico Madrid e del Barcellona: per quanto concerne i catalani, Joan Laporta, presidente del club, ha annunciato che prima di entrare nella Superlega sarà necessaria la votazione dell'assemblea dei soci, indi per cui non c'è ancora nulla di ufficiale.