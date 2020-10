Superlega, si parte nel 2022? Ecco format e squadre sicure: l’elenco. 34 partite e poi…

Un super torneo con tutte le big a sfidarsi l’una contro l’altra e poi playoff in sede unica per decretare il campione. Il progetto, di cui alcune grandi d’Europa stanno già discutendo con la FIFA e alcuni gruppi di investimento, sembra essere addirittura in fase avanzata. E’ quanto scrive oggi El Mundo Deportivo.

Alcuni dettagli del format sono già noti e ci sarebbe anche la data auspicata per l’inizio del torneo: la stagione sportiva 2022/2023.

Il format prevede 18 squadre che si sfidano tutte le une contro le altre e una fase di playoff, da disputare in sede unica, per decretare il campione. Di queste 18 squadre, però, un gruppo particolarmente nutrito sarebbe fisso mentre i posti restanti sarebbero da assegnare su invito o mediante turni preliminari.

Il gruppo fisso comprende: Barcellona, Atletico Madrid, Real Madrid, Bayern Monaco, Borussia Dortmund, Inter, Juventus, Milan, Psg più 5 delle Big Six inglesi (Liverpool, Manchester United, Manchester City, Chelsea, Arsenal e Tottenham, la sesta resterebbe fuori a turno e dovrebbe guadagnarsi l’accesso) e forse un’altra francese.

Il progetto incontra, ovviamente, la posizione fortemente contraria della Uefa, che l’ha definito, per bocca del presidente Ceferin, il “progetto più noioso del mondo”, vista la presenza fissa di alcune squadre, che non rischierebbero mai di non partecipare all’evento.

Ma le big, complice la crisi economica dovuta al Covid, spingono. Il nuovo torneo, infatti, porterebbe incassi stratosferici per le partecipanti. E con la crisi che avanza, un progetto così fa sempre più gola all’elite del calcio.