Superlega, non si esce a buon mercato: ecco la penale monstre per chi abbandona

Già durante la diretta con El Chiringuito dell'altra sera, Perez aveva confermato come non si possa lasciare la Superlega così a buon mercato. I contratti sarebbero vincolanti fino al 2025. Ma, aveva spiegato ieri il Financial Times, le penali sarebbero scattate a torneo iniziato. Non è chiaro cosa possa succedere ora che la Superlega non ha nemmeno visto la luce.