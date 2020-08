Inter, mai così tanti soldi dalle coppe: quasi 60 milioni. Ma possono diventare…

Ricavi record per l’Inter nelle coppe. I nerazzurri, riporta oggi Calcio e Finanza, sfiorano i 60 milioni di euro di introiti grazie alla partecipazione a Champions League ed Europa League. Tra bonus e market pool, l’Inter ha incassato 46 milioni per la partecipazione in Champions.

Market pool 1: 2,5 milioni;

Bonus partecipazione: 15,25 milioni;

Ranking storico: 16,6 milioni;

Bonus risultati: 6,3 milioni;

Bonus redistribuito: 0,5 milioni;

Market pool 2: 4,8 milioni;

TOTALE: 46,0 milioni

Il market pool 1, ricorda Calcio e Finanza, è legato al piazzamento in classifica nella passata Serie A (quarto posto con Spalletti) mentre il market pool 2 è legato al numero di partite disputate dall’Inter nella Champions 2019/20 (le 6 gare del girone) rispetto al numero di partite disputate dalle altre squadre italiane.

Il cammino in Europa League, invece, finora ha fruttato 10 milioni, compresi i 4,5 milioni della partecipazione alla finale contro il Siviglia. In caso di vittoria, però, i nerazzurri incasserebbero altri 4 milioni di euro, che diventerebbero 7,5 grazie ai 3,5 della partecipazione alla successiva Supercoppa Europea. Il tutto senza considerare il market pool.

Finora, l’Inter ha incassato 56 milioni di euro. Ma potrebbero essere molti di più.