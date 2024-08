Gds – Inter, Taremi rischia di saltare la prima di campionato: la situazione

Simone Inzaghi rischia di dover fare a meno di Mehdi Taremi in vista della prima giornata di campionato. L'attaccante iraniano ha rimediato un risentimento muscolare di primo grado alla coscia sinistra. Salterà l'amichevole di oggi contro il Pisa, in programma all'Arena Garibaldi alle 19,30. E, secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, Taremi rischia un paio di settimane di stop, tanto che è in dubbio anche la sfida contro il Genoa del 17 agosto. Il debutto stagionale dell'Inter in Serie A.