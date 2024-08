Per settimane abbiamo sentito parlare del prezzo di Gudmundsson come di un prezzo assolutamente inavvicinabile. La realtà è diversa

"Il Genoa vuole 35-40 milioni di euro". Per settimane abbiamo sentito parlare del prezzo di Gudmundsson come di un prezzo assolutamente inavvicinabile. In realtà, stando alle ultime indiscrezioni, la cifra per prelevare l'islandese del Genoa sarebbe decisamente più bassa.