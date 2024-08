L'attaccante ha subito un risentimento alla coscia sinistra e dovrà rimanere ai box per un breve periodo, situazione da monitorare

Dopo l'ottimo avvio di precampionato, con 5 gol nelle prime 3 amichevoli, Mehdi Taremi dovrà rimanere ai box per un risentimento muscolare alla coscia sinistra. L'ex Porto aveva fatto intravedere nelle prime uscite un'ottima condizione, tanto che sembrava essere in pole position per una maglia da titolare nella prima di campionato col Genoa.