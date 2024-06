Archiviata la stagione 2023/24 con la conquista dello scudetto della seconda stella, l'Inter sta pianificando la preparazione per il 2024/25. Come ormai noto, la tournée in Asia prevista per luglio è saltata, ragion per cui i nerazzurri dovranno rivedere i programmi per l'estate. Così scrive il Corriere dello Sport: "L'Inter campione d'Italia si radunerà sabato 13 luglio. A ranghi ridotti, evidentemente, alla luce dell'ampio contingente nerazzurro impegnato tra Europei e Coppa America. Vero che molti, per quel giorno, avranno con ogni probabilità concluso le rispettive avventure continentali. Cominciando le vacanze in ritardo, però, si aggregheranno più avanti. A disposizione di Inzaghi, ci sarà sin dall'inizio almeno un volto nuovo, vale a dire Taremi, già desideroso di avviare al meglio il nuovo percorso. Non tarderà nemmeno Zielinski, visto che la Polonia, oggi, con l'ultima sfida contro la Francia, chiuderà il suo Europeo.