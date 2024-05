Le parole dell'iraniano: "E' un onore per me essere stato parte di questo gruppo in questi quattro anni, è stato incredibile"

Dopo aver deciso la finale di Coppa di Portogallo, Mehdi Taremi , intervistato da Porto Canal, ha voluto salutare così i portoghesi: "E' un onore per me essere stato parte di questo gruppo in questi quattro anni, è stato incredibile e magnifico: avrò grandi ricordi del Porto. Oggi è stato incredibile segnare il gol decisivo: abbiamo giocato per il club e i tifosi: abbiamo vinto la coppa ed è un grande onore.

Quest'anno ho avuto la coppa d'Asia e il mio focus era lì: non ho giocato molto bene per il Porto e chiedo scusa. Ho dato sempre il mio meglio, ho fatto quello che potevo: è stato un anno difficile per la squadra e per me, volevo aiutare tanto la squadra. Si è parlato tanto di extra campo, ma io ho fatto del mio meglio: so che i tifosi pensavano potessi fare di più ma a volte non riesci e mi dispiace. Auguro tanta fortuna al Porto, d'ora in poi sarò un grande tifoso". Ora lo aspetta l'Inter.