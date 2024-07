Nella giornata di ieri Mehdi Taremi è sbarcato a Milano per iniziare la sua nuova avventura con l'Inter. La firma sul contratto dell'attaccante, per cui l'accordo risale all'inverno con la formula del trasferimento a parametro zero dopo lo svincolo dal Porto, è ormai imminente. Come sottolinea Tuttosport, oggi le ultime pratiche burocratiche personali da espletare. Domani mattina l’appendice di visite mediche al Coni per l’idoneità sportiva. A stretto giro Mehdi Taremi sarà ufficialmente un nuovo calciatore nerazzurro.