UFFICIALE – Inter, ecco la terza maglia 2020/21. Il club: “La divisa sarà indossata…”

E’ ormai ufficiale: la terza maglia dell’Inter è stata presentata in mattinata da Nike sul proprio sito ufficiale. Come da indiscrezioni, la divisa ricalca quella della stagione ’97-’98, anno in cui i nerazzurri conquistarono la Coppa Uefa sulla Lazio. La maglia è infatti a righe nere e grigie orizzontali, con simbolo Nike e sponsor in color oro.